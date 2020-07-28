27.52 / 27.78 31.99 / 32.52
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Люблинский треугольник»: Украина, Литва и Польша объявили о новом формате сотрудничества

14:43 28 июля 2020
Дмитрий Кулеба

Украина, Польша и Литва будут сотрудничать в новом межрегиональном формате — «Люблинском треугольнике». Ранее Украина и Польша договорились совместно противодействовать реализации проекта «Северный поток-2».

Как сообщает LIGA.net, о создании формата заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня мы создаем „Люблинский треугольник“. Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, а также укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи», — сказал Кулеба.

Он заявил, что уже создана общая «полноценная НАТОвская бригада» из офицеров трех стран. «Она будет способна выполнять самые сложные задания по поддержке мира и безопасности», — отметил министр.

Формат предназначен для сотрудничества не только в сфере обороны и противодействия российской дезинформации, но и в сферах экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма.

Кулеба также добавил, что Украина стремится вступать в европейские объединения, но и сама должна инициировать новые форматы в Центральной Европе, то есть «выступать с позиции страны, которая способна не только идти за кем-то, но и вести за собой».

Ранее сообщалось, что Кулеба прогнозирует возможность изменения политики ЕС по отношению к России.

79

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Потоп в Кирилловке

Кирилловка после ливня ушла под воду: последствия непогоды сняли с высоты (фото, видео)

Иван Марчук

С художника Ивана Марчука через суд взыскивают 5,5 млн гривен: что произошло

Скрин видео

В Днепре неадекват на глазах у прохожих зверски избил женщину (видео 18+)

Кража в кофейне

Украли деньги и iqos: наглые воры в Киеве попали на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер