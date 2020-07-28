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«Люблинский треугольник»: Украина, Литва и Польша объявили о новом формате сотрудничества
Украина, Польша и Литва будут сотрудничать в новом межрегиональном формате — «Люблинском треугольнике». Ранее Украина и Польша договорились совместно противодействовать реализации проекта «Северный поток-2».
Как сообщает LIGA.net, о создании формата заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Сегодня мы создаем „Люблинский треугольник“. Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, а также укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи», — сказал Кулеба.
Он заявил, что уже создана общая «полноценная НАТОвская бригада» из офицеров трех стран. «Она будет способна выполнять самые сложные задания по поддержке мира и безопасности», — отметил министр.
Формат предназначен для сотрудничества не только в сфере обороны и противодействия российской дезинформации, но и в сферах экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма.
Кулеба также добавил, что Украина стремится вступать в европейские объединения, но и сама должна инициировать новые форматы в Центральной Европе, то есть «выступать с позиции страны, которая способна не только идти за кем-то, но и вести за собой».
Ранее сообщалось, что Кулеба прогнозирует возможность изменения политики ЕС по отношению к России.79
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