«Люблинский треугольник»: Украина, Литва и Польша объявили о новом формате сотрудничества

Украина, Польша и Литва будут сотрудничать в новом межрегиональном формате — «Люблинском треугольнике». Ранее Украина и Польша договорились совместно противодействовать реализации проекта «Северный поток-2».

Как сообщает LIGA.net, о создании формата заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня мы создаем „Люблинский треугольник“. Это формат, который станет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, а также укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи», — сказал Кулеба.

Он заявил, что уже создана общая «полноценная НАТОвская бригада» из офицеров трех стран. «Она будет способна выполнять самые сложные задания по поддержке мира и безопасности», — отметил министр.

Формат предназначен для сотрудничества не только в сфере обороны и противодействия российской дезинформации, но и в сферах экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма.

Кулеба также добавил, что Украина стремится вступать в европейские объединения, но и сама должна инициировать новые форматы в Центральной Европе, то есть «выступать с позиции страны, которая способна не только идти за кем-то, но и вести за собой».

Ранее сообщалось, что Кулеба прогнозирует возможность изменения политики ЕС по отношению к России.

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