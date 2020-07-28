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С художника Ивана Марчука через суд взыскивают 5,5 млн гривен: что произошло
Хозяйственный суд Киева принял решение о взыскании 5,5 млн грн с ООО «Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука» за аренду земли под музей художника, который так и не был построен. Напомним, в июле выставка работ легендарного художника проходила в аукционном доме «Золотое сечение».
Решение суда было вынесено 17 июня 2020 года, сообщает Судебный репортер.
Истцом в деле выступил Киевский городской совет, представители которого заявили о невыполнении выставочным центром условий договора аренды земельного участка площадью 0,65 га в центре города — по адресу Михайловская площадь, 1 — в части внесения арендной платы.
Из материалов дела следует, что с 2016 по 2019 годы арендатор внес в бюджет только 35 тысяч гривен, а задолженность составила 4,8 млн гривен, на которую дополнительно начислили 3% годовых и инфляционные потери.
Ответчик объяснил невыполнение обязательств по договору действиями других лиц, в частности, Киевского городского совета и Министерства культуры. Учитывая эти обстоятельства, суд уменьшил на 50% инфляционные начисления и проценты.
Таким образом, художник должен 4,8 млн гривен в погашение долга по арендной плате, 472 тысяч гривен инфляционных потерь и 126 тысяч гривен и 90 тысяч гривен судебного сбора.
Учредителями ООО «Выставочный центр-музей художника Ивана Марчука» является 84-летний Иван Марчук (1%) и «Благотворительный фонд художника Ивана Марчука» (99%).
Напомним, в 2016 году художник дал интервью «ФАКТАМ», в котором откровенно рассказал о сложностях в жизни творцов. «Но все-таки зерна попадают в почву — благодаря упорству, одержимости», — констатировал он тогда.
Фото https://sudreporter.org/166
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