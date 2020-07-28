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Украина

Грызлов, скорее всего, захочет уйти из ТКГ вслед за Кучмой, — Гармаш

17:34 28 июля 2020
Грызлов

Представитель России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов, ранее выступивший со скандальным заявлением о том, что «в Украине создано еще два государства», может покинуть Минские переговоры.

Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил главный редактор «Острова» Сергей Гармаш, участник политической подгруппы ТКГ.

По мнению Гармаша, Грызлову будет тяжело разговаривать с вице-премьером Алексеем Резниковым, к которому он не очень хорошо относится.

«Не исключено, ему не дадут это сделать, но он точно захочет. Мы-то знаем самомнение российских представителей. Грызлов в прошлом председатель Госдумы РФ, ему будет тяжело разговаривать с Резниковым. Тем более Грызлов неоднократно высказывал свое не очень хорошее отношение к Резникову. Будет это плюсом или минусом? Думаю, любое обновление в ТКГ пойдет на пользу. Когда одни и те же люди несколько лет находятся в процессе и пять лет говорят «нет», им будет тяжело в дальнейшем сказать «да», — считает Гармаш.

В свою очередь, Резников считает Грызлова недоговороспособным. По его мнению, приблизить мир может только ротация представителей России и «республик"в ТКГ по Донбассу.

Напомним, сегодня стало известно, что второй президент Украины Леонид Кучма покидает Трехстороннюю контактную группу. В работе ТКГ объявлен перерыв до 18 августа.

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