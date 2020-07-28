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К обсервации приготовиться: Минздрав внес Болгарию, Румынию и Албанию в список стран «красной зоны»
Украина расширила перечень стран «красной зоны», в которые вносятся государства с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом. В список вернулись Албания, Болгария и Румыния, в которые часто ездят украинцы.
Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, по состоянию на 27 июля в «красный список» Украины входит уже около 60 стран. В нем остаются США, Израиль, Молдова, Черногория, Португалия, Франция, Россия. В перечень снова включили Албанию, Болгарию и Румынию.
В «зеленом списке» остались популярные среди украинских туристов Египет, Чехия, Польша, Нидерланды, Греция, Хорватия и другие страны.
После прибытия из стран «красной зоны» украинцам требуется проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Германии решили бесплатно тестировать на коронавирус приехавших украинцев.43
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