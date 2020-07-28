27.53 / 27.79 31.99 / 32.53
Киев: +31
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

К обсервации приготовиться: Минздрав внес Болгарию, Румынию и Албанию в список стран «красной зоны»

17:43 28 июля 2020
Тест

Украина расширила перечень стран «красной зоны», в которые вносятся государства с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом. В список вернулись Албания, Болгария и Румыния, в которые часто ездят украинцы.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, по состоянию на 27 июля в «красный список» Украины входит уже около 60 стран. В нем остаются США, Израиль, Молдова, Черногория, Португалия, Франция, Россия. В перечень снова включили Албанию, Болгарию и Румынию.

В «зеленом списке» остались популярные среди украинских туристов Египет, Чехия, Польша, Нидерланды, Греция, Хорватия и другие страны.

После прибытия из стран «красной зоны» украинцам требуется проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Германии решили бесплатно тестировать на коронавирус приехавших украинцев.

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лариса Созаева с сыном Павлом Павликом

Тяжело больной сын Виктора Павлика помещен в хоспис

машины у дома

В Харькове мужчина рухнул с огромной высоты прямо на автомобиль (фото)

Декларация

Украинская телеведущая задекларировала 260 миллионов гривен дохода за 2019 год, — налоговая служба

Врачи на операции

В Китае врачи «оживили» женщину, сердце которой остановилось на три дня

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер