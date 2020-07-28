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Украина

Извинился и раздал деньги: СМИ сообщили неожиданную информацию о луцком террористе

19:34 28 июля 2020
Задержание

Максим Кривош, который в Луцке более 12 часов удерживал людей в автобусе, перед тем как выйти и сдаться властям, раздал заложникам деньги и извинился перед ними.

В сюжете телеканала «Аверс» говорится, что Кривош непосредственно перед сдачей предлагал заложникам и водителю автобуса взять пачки с долларами, которые были у него в сумке.

По словам самих удерживаемых, валюта была сувенирной и Кривош предлагал их взять «на память». Двое заложников подтвердили телеканалу, что Кривош предлагал бумажки, похожие на деньги.

Якобы после задержания террориста и эвакуации заложников деньги были разбросаны по салону.

В полицейском протоколе ни о каких деньгах не упоминается. Адвокат Кривоша Сергей Тиможинский в свою очередь заявил, что при задержании у его подзащитного изъяли личные средства в сумме до 500 гривень. О каких-либо других деньгах на месте теракта ему неизвестно, передает «ГОРДОН».

Заместитель внутренних дел Антон Геращенко сообщил «Українським Новинам», что МВД не располагает информацией о раздаче денег.

«У меня нет такой информации», — сказал он.

Других деталей Геращенко не сообщил.

Напомним, Максима Кривоша отправили в СИЗО на два месяца без права выйти под залог.

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Извинился и раздал деньги: СМИ сообщили неожиданную информацию о луцком террористе

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