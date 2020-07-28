В Киеве улицу Российскую переименовали в честь погибшего бойца "Донбасса"

В Киеве переименовали улицу Российскую в честь бойца батальона «Донбасс» Юрия Литвинского, погибшего под Иловайском в августе 2014 года. Ранее одну из столичных улиц назвали в честь героя АТО Амины Окуевой.

Решение о переименовании улицы Российской в Дарницком районе приняли на заседании Киевсовета, сообщил в Facebook общественный активист Тимофей Мартыненко-Кушлянский.

«В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского — героя российско-украинской войны, бойца батальона „Донбасс“, павшего от пули российского снайпера под Иловайском. Семья Юрия Литвинского живет неподалеку от бывшей улицы Российской», — пишет активист.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве продолжается процесс декоммунизации. В этом году в столице появились новые площади, улицы, переулки, парки и скверы.

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