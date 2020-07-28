- 20:00 Давно просил об отдыхе: Резников отреагировал на уход Кучмы из ТКГ
- 19:54 В Киеве улицу Российскую переименовали в честь погибшего бойца "Донбасса"
- 19:50 Задержаны стрелявшие в одесского активиста Ганула
- 19:34 Извинился и раздал деньги: СМИ сообщили неожиданную информацию о луцком террористе
- 18:40 Стало известно, кого взорвали в джипе на Львовщине
- 18:40 В Киеве запретили фотографам использовать животных
- 18:33 Легенда «Шахтера» бросил жену-россиянку
- 18:31 Лукашенко признался, что переболел коронавирусом «на ногах»
- 18:21 Предполагаемый сообщник "луцкого террориста" Кривоша вышел на свободу
- 18:03 Работы нет у каждого шестого: в Украине назвали реальный масштаб безработицы
- 17:54 Парковку во дворе киевской мэрии сделали бесплатной по выходным для всех желающих
- 17:43 К обсервации приготовиться: Минздрав внес Болгарию, Румынию и Албанию в список стран «красной зоны»
В Киеве улицу Российскую переименовали в честь погибшего бойца "Донбасса"
В Киеве переименовали улицу Российскую в честь бойца батальона «Донбасс» Юрия Литвинского, погибшего под Иловайском в августе 2014 года. Ранее одну из столичных улиц назвали в честь героя АТО Амины Окуевой.
Решение о переименовании улицы Российской в Дарницком районе приняли на заседании Киевсовета, сообщил в Facebook общественный активист Тимофей Мартыненко-Кушлянский.
«В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского — героя российско-украинской войны, бойца батальона „Донбасс“, павшего от пули российского снайпера под Иловайском. Семья Юрия Литвинского живет неподалеку от бывшей улицы Российской», — пишет активист.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве продолжается процесс декоммунизации. В этом году в столице появились новые площади, улицы, переулки, парки и скверы.
88
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...
Ветер: 1 м/с Ю-В
Давление: 747 мм