- 20:00 Давно просил об отдыхе: Резников отреагировал на уход Кучмы из ТКГ
- 19:54 В Киеве улицу Российскую переименовали в честь погибшего бойца "Донбасса"
- 19:50 Задержаны стрелявшие в одесского активиста Ганула
- 19:34 Извинился и раздал деньги: СМИ сообщили неожиданную информацию о луцком террористе
- 18:40 Стало известно, кого взорвали в джипе на Львовщине
- 18:40 В Киеве запретили фотографам использовать животных
- 18:33 Легенда «Шахтера» бросил жену-россиянку
- 18:31 Лукашенко признался, что переболел коронавирусом «на ногах»
- 18:21 Предполагаемый сообщник "луцкого террориста" Кривоша вышел на свободу
- 18:03 Работы нет у каждого шестого: в Украине назвали реальный масштаб безработицы
- 17:54 Парковку во дворе киевской мэрии сделали бесплатной по выходным для всех желающих
- 17:43 К обсервации приготовиться: Минздрав внес Болгарию, Румынию и Албанию в список стран «красной зоны»
Давно просил об отдыхе: Резников отреагировал на уход Кучмы из ТКГ
Пока не будет соответствующего указа президента, Леонид Кучма продолжает возглавлять украинскую делегацию на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, несмотря на заявление об уходе с должности. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Как сообщает УНИАН, Резников сказал, что Леонид Кучма уже давно уведомлял Владимира Зеленского, что готов к ротации в ТКГ и хочет уйти на отдых.
«Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами, но я хочу обратить внимание, что давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию», — сказал Резников
По его словам, до издания этого указа Кучма остается главой украинской делегации в ТКГ.
Как сообщалось ранее, в РФ заявили, что Грызлов, скорее всего, уйдет из ТКГ вслед за Кучмой.44
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...
Ветер: 1 м/с Ю-В
Давление: 747 мм