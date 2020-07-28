Давно просил об отдыхе: Резников отреагировал на уход Кучмы из ТКГ

Пока не будет соответствующего указа президента, Леонид Кучма продолжает возглавлять украинскую делегацию на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, несмотря на заявление об уходе с должности. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как сообщает УНИАН, Резников сказал, что Леонид Кучма уже давно уведомлял Владимира Зеленского, что готов к ротации в ТКГ и хочет уйти на отдых.

«Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами, но я хочу обратить внимание, что давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию», — сказал Резников

По его словам, до издания этого указа Кучма остается главой украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось ранее, в РФ заявили, что Грызлов, скорее всего, уйдет из ТКГ вслед за Кучмой.

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