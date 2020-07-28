27.53 / 27.80 31.99 / 32.53
Киев: +31
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Давно просил об отдыхе: Резников отреагировал на уход Кучмы из ТКГ

20:00 28 июля 2020
Алексей Резников

Пока не будет соответствующего указа президента, Леонид Кучма продолжает возглавлять украинскую делегацию на переговорах в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, несмотря на заявление об уходе с должности. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Как сообщает УНИАН, Резников сказал, что Леонид Кучма уже давно уведомлял Владимира Зеленского, что готов к ротации в ТКГ и хочет уйти на отдых.

«Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами, но я хочу обратить внимание, что давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию», — сказал Резников

По его словам, до издания этого указа Кучма остается главой украинской делегации в ТКГ.

Как сообщалось ранее, в РФ заявили, что Грызлов, скорее всего, уйдет из ТКГ вслед за Кучмой.

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Задержание

Извинился и раздал деньги: СМИ сообщили неожиданную информацию о луцком террористе

Луис Адриано с женой Екатериной Дорожко

Легенда «Шахтера» бросил жену-россиянку (фото)

Взорванный Mitsubishi Pajero

Стало известно, кого взорвали в джипе на Львовщине (фото)

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер