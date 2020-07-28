"Оружие есть, на провокацию ответим": на передовой прокомментировали начало "полного" перемирия на Донбассе (видео)

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где вторые сутки действует режим прекращения огня, остается полностью контролируемой. Украинские воины продолжают надежно держать линию нашей обороны, сообщили в штабе ООС.

Подразделения Объединенных сил не разоружены, им есть чем ответить оккупантам, в случае нападения.

Это подтверждают бойцы, которые сейчас несут службу на передовой.

«На нашей позиции нарушений режима тишины сегодня не было. Оружием мы обеспечены, на позициях есть чем защищать страну. Крупнокалиберные пулеметы есть. Если будут провокации со стороны врага, мы готовы предоставить отпор. Настроение боевое, мы готовы выполнять боевые задачи», — так прокомментировал происходящее боец ​​с позывным «Физик».

Военнослужащий с позывным «Историк» отметил, что украинские защитники понимают, что это достаточно серьезные договоренности (прекращении огня) и ВСУ самовольно нарушать их не будут. Но оружие есть и по приказу, в случае необходимости, в течение двух-трех минут бойцы готовы дать отпор оккупантам.

По информации штаба ООС, в течение текущих суток на фронте в районе Шумов был зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета со стороны вооруженных формирований РФ.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали.

27 июля вооруженные формирования оккупантов 3 раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь гранатометов и стрелкового вооружения попали позиции ВСУ в районе Водяного и Пивденного.

Отметим, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что согласно новым договоренностям Трехсторонней контактной группы по Донбассу, украинская армия не лишена права вести огонь, если речь идет о самозащите.

«Сегодня я бы хотел успокоить критиков этого перемирия, якобы украинская армия лишена права вести огонь. Это не так. Я хочу напомнить всем нормы международного права, начиная от Устава ООН — статья 51 — четко дает право любой стране на самозащиту, на самооборону, чем по сути Украина и пользуется с начала военной агрессии со стороны Российской Федерации», — цитирует Резникова УНИАН.

Напомним, по информации общественной организации «Восток SOS», сегодня в результате обстрела боевиков был ранен мирный житель Марьинки.

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