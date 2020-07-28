В Одесской области создали невероятный "исчезающий" памятник украинским "киборгам": сеть в восторге (видео)

В поселке Доброслав под Одессой местный кузнец создал памятник воинам, защищавшим Украину на Донбассе. Памятник необычный — фигуры «киборгов», защищавших Донецкий аэропорт, на нем постепенно исчезают.

«Почти семь тысяч жителей и шестеро героев, воевавших за Аэропорт. И вот памятник воинам, которые постепенно исчезают. Это разрыв души. Мне сказали, что автор — местный кузнец кубинец Освальдо Искиерго Фрага»,— написала в Facebook Лара Губина и опубликовала видео.

Под роликом появилась масса восторженных отзывов. комментаторы пишут, что человек, создавший такое сильное произведение, гораздо больший патриот, чем многие этнические украинцы.



Напомним, после начала российской агрессии в Украине стали появляться памятники защитникам, воевавшим на Донбассе. Однако часто над многими из них издеваются вандалы.

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