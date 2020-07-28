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Сваливали вину на "кровавых карателей": журналист показал неизвестное видео обстрелов Луганска боевиками в 2014 году
Летом 2014 года, когда на Донбасс российские оккупанты принесли «русский мир», террористы, которые контролировали Луганск, вели обстрелы из одного района города в другой, а затем наоборот. Ответственность они возлагали на украинских защитников, которых именовали «кровавыми карателями».
Журналист Денис Казанский случайно в интернете наткнулся на видео 2014 года жителя Луганска Алексея Шитова, который был свидетелем этих минометных обстрелов.
«По звуку хорошо слышно, что миномет стреляет в городе, а через несколько секунд снаряд падает в соседнем районе. Таким образом, имеем очередное подтверждение того, что Луганск летом 2014 года обстреливали сами же «ополченцы», — отметил Казанский.
Комментаторы уточняют, что обстрелы вели российские военные, которые работали под прикрытием местных боевиков. Похожая ситуация была в Донецке и других ныне оккупированных городах Донбасса.
Как сообщали «ФАКТЫ», тактику обстрелов, прикрываясь мирными жителями, оккупанты продолжают на протяжение всех шести лет войны.
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