27.53 / 27.80 31.99 / 32.53
Киев: +31
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сваливали вину на "кровавых карателей": журналист показал неизвестное видео обстрелов Луганска боевиками в 2014 году

22:39 28 июля 2020
Луганск

Летом 2014 года, когда на Донбасс российские оккупанты принесли «русский мир», террористы, которые контролировали Луганск, вели обстрелы из одного района города в другой, а затем наоборот. Ответственность они возлагали на украинских защитников, которых именовали «кровавыми карателями».

Журналист Денис Казанский случайно в интернете наткнулся на видео 2014 года жителя Луганска Алексея Шитова, который был свидетелем этих минометных обстрелов.

«По звуку хорошо слышно, что миномет стреляет в городе, а через несколько секунд снаряд падает в соседнем районе. Таким образом, имеем очередное подтверждение того, что Луганск летом 2014 года обстреливали сами же «ополченцы», — отметил Казанский.

Комментаторы уточняют, что обстрелы вели российские военные, которые работали под прикрытием местных боевиков. Похожая ситуация была в Донецке и других ныне оккупированных городах Донбасса.



Как сообщали «ФАКТЫ», тактику обстрелов, прикрываясь мирными жителями, оккупанты продолжают на протяжение всех шести лет войны.

19

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

памятник

В Одесской области создали невероятный "исчезающий" памятник украинским "киборгам": сеть в восторге (видео)

Toyota врезалась в грузовой DAF

Жуткая автокатастрофа возле станции метро «Выдубичи» в Киеве: эксклюзивные фото с места трагедии

свадьба

Гости разъезжались в спешке: в Днепре шумную ромскую свадьбу поразил коронавирус

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер