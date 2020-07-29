У Зеленского заявили о кибератаке хакеров ФСБ на представительство по Крыму

Подконтрольные ФСБ России хакерские группировки продолжают атаки на сайты государственных органов Украины.

В частности, накануне было организовано нападение на Представительство президента Украины Владимира Зеленского в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Facebook.

«Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства. Представительство и главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым продолжат межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыма, но и на защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации», — говорится в сообщении.

Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказывала, что после публикации новостей об украинских пленных и политзаключенных, которые находятся на оккупированных частях Донбасса, в аннексированном Крыму и России, на сайт офиса омбудсмена были осуществлены хакерские атаки. В связи с этим Денисова была вынуждена обратиться к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой начать следственные действия и найти виновных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 22 июля, послы Евросоюза согласились на предварительные санкции в отношении России (а также Китая и Северной Кореи) за кибер-нападения на сервера официальных органов ЕС. Планируется, что 30 июля решение будет обнародовано официально. Санкции будут касаться субъектов из России, Китая и Северной Кореи — их финансовые активы в Европе заморозят. Кроме этого, группе китайских и российских хакеров запретят въезд в ЕС, а их счета в европейских банках также заморозят.

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