Обстрелы боевиками позиций ВСУ, которые были зафиксированы на Донбассе после объявления режима перемирия, являются случаями нарушения режима тишины, и не означают нарушения перемирия как такового.

Об этом во время вебинара «Минский процесс: умеренный успех или политический тупик?» заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Мероприятие было организовано под эгидой Миссии Украины при ЕС и Всемирного конгресса украинцев, передает Укринформ.

«На сегодняшний день много критики относительно того, что уже было несколько случаев нарушения этого режима тишины с использованием стрелкового оружия. Идет обсуждение, нарушение ли это перемирия, или нарушение режима тишины. Я убежден, что это является нарушением режима тишины, а не режима перемирия, потому что как раз комплекс дополнительных мер предусматривает проведение соответствующей проверки, исследования действий со стороны нарушителей и информирования об этом СММ ОБСЕ, которая, в свою очередь, должна проинформировать Трехстороннюю контактную группу по поводу причины такого нарушения, факта восстановления огня», — отметил Резников.

Он сообщил, что вечером во вторник должно было состояться внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности в составе ТКГ, участники которой должны обсудить случаи обстрелов украинских позиций, о которых 27 июля сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко. На момент подготовки новости на сайте Офиса президента не было никакой информации о заседании, а также не было известно, состоялось оно или нет.

Также во время вебинара Резников отметил, что утром во вторник оперативные доклады засвидетельствовали отсутствие убитых или раненых среди украинских защитников, что является обнадеживающим признаком объявленного «режима тишины». «Сегодня мы получили сводку, в которой написано: убитых — 0, раненых — 0. Ни один украинский защитник сегодня не погиб и не получил ранения», — сказал Резников.

Он добавил, что эти данные касаются всего фронта на восточной границе Украины, всех 400 километров линии соприкосновения, которая появилась после агрессии Российской Федерации в 2014 году, началась с оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь и была распространена на часть территории Донецкой и Луганской областей. «Я хотел бы успокоить критиков этого перемирия, что якобы украинская армия лишена права вести огонь, это не так. Хочу напомнить всем нормы международного права. Статья 51-я устава ООН дает право любой стране на самозащиту и самооборону, чем Украина, по сути, и пользуется с начала военной агрессии со стороны Российской Федерации. Статья 40 Гаагской конвенции 1957 года, которая регулирует законы и обычаи ведения войны, четко формулирует, что в случае нарушения перемирия одной из сторон другая сторона имеет право на выход из этого перемирия», — сказал Резников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля договорилась Трехсторонняя контактная группа во время заседания в формате видеоконференции, которая состоялась 22 июля.

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