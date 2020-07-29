Украина обратилась к Генсеку ООН из-за российского "парада" в оккупированном Крыму

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица прибегнул к испытанному средству информирования Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша — направив ему официальное письмо.

В нем украинский дипломат рассказал о проведении так называемого «военно-морского парада» подразделений Черноморского флота РФ во временно оккупированном РФ Севастополе, сообщили в пресс-службе Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

В частности, в письме Кислица отметил, что российский военно-морской парад в Севастополе 26 июля нарушает нормы международного права, в том числе — резолюции Генассамблеи ООН.

«Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение Российской Федерацией норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины», — отмечается в письме к Генсеку ООН.

В этой связи украинская сторона назвала действия России «сознательными шагами», направленными на эскалацию напряженности в украинском-российских отношениях.

Также Постоянный представитель Украины при ООН подчеркнул, что Киев осуждает противоправное демонстрацию РФ военной силы, а также милитаризацию Россией временно оккупированных территорий Крыма и города Севастополя. Это «составляет существенную угрозу региональной безопасности», отмечается в обращении к Генсеку ООН.

«Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять комплексные меры по деоккупации части суверенной территории Украины», — подчеркивается в обращении.

По просьбе нашей страны письмо, адресованное генеральному секретарю, будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за проведения военного парада в оккупированном Севастополе по случаю Дня Военно-Морского флота РФ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что проведение парада в оккупированном Севастополе осудили и в самой России. Так, оппозиционер Алексей Навальный осудил Путина, который «все парады проводит. Других дел нет в стране». Его поддержали и большинство других комментаторов, которые нелицеприятно отозвались о президенте России.

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