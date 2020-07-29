В Лукьяновском СИЗО обнаружили коронавирус, среди заболевших – охранник

В Лукьяновском СИЗО в Киеве, куда «подарочный сертификат» обойдется в приличную сумму, на днях обнаружили коронавирус.

Заражены как минимум двое людей, пишет hromadske.

В Министерстве юстиции изданию подтвердили со ссылкой на директора Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Сергея Васильева, что заражение обнаружили у работника СИЗО и у взятой под стражу женщины.

Коронавирус обнаружили в обоих зараженных 24 июля. Болезнь у них длилась бессимптомно. Состояние обоих сейчас удовлетворительное.

В то же время, изолировали и перевели под медицинское наблюдение 21 человека, с которыми контактировали зараженные.

Напомним, что 28 июля в Винницкой областной больнице имени Николая Пирогова произошла вспышка коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в городе Новомосковске Днепропетровской области коронавирус обнаружили на свадьбе ромов. На праздник, несмотря на карантин, съехались 150 человек из разных регионов Украины. Сначала свадьбу планировали отмечать в течение нескольких недель. По предварительным данным, люди начали разъезжаться раньше из-за ухудшения самочувствия. Спустя неделю после празднования, в Новомосковске коронавирус был обнаружен у двоих ромов, которые были гостями на свадьбе. Ресторан, в котором проходил праздник, сейчас закрыт. На его владельца составили административный протокол за нарушение карантина.

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