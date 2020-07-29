Стало известно, кто может возглавить украинскую делегацию в ТКГ вместо Кучмы

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на место второго президента Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, который покинул ее накануне, рассматриваются несколько кандидатов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Я не могу сейчас сказать, кто будет на замену (есть несколько вариаций). До тех пор, пока окончательно не будет решение, я не могу сейчас назвать кандидатуры. Конечно, кандидатуры были с самого начала, потому что с Леонидом Даниловичем договаривались, что будет определенный период, когда он должен уйти… Сейчас происходит как раз процесс, и, поверьте, Украина будет представлена ​​очень прочно, как и до сих пор», — отметил он.

В то же время представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил в эфире «Украина 24», делегацию нашей страны в Трехсторонней контактной группе, скорее всего, возглавит вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, такое решение было бы вполне логичным.

«Я считаю, что лидером группы, скорее всего, станет Алексей Резников. Поскольку за время моей работы в ТКГ я Кучму как раз ни разу там не видел», — сказал Гармаш.

С выводами Гармаша согласен и сам Алексей Резников, первый заместитель главы делегации и вице-премьер.

«Сегодня я являюсь первым заместителем главы делегации, поэтому формально пока я буду определенное время управлять этими процессами. Но я хочу обратить внимание, что дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию», — сказал он во время онлайн-дискуссии «Минский процесс: умеренный успех или политический тупик».

По словам вице-премьера, официально Кучма еще остается главой, пока Зеленский указом не внесет изменения в состав делегации. Он надеется, что это будет известен украинскому обществу человек.

«Кто этот человек, это уже определит президент Зеленский, и мы с вами, я надеюсь, в ближайшее время об этом узнаем. И мы точно будем работать в команде вместе в интересах Украины», — резюмировал Резников.

Еще одним последствием ухода Кучмы из ТКГ может стать изменение состава делегации РФ — об этом заявил Сергей Гармаш. По его словам, после новости об отставке Кучмы, Россия думает над тем, чтобы изменить состав своей делегации.

«Относительно реакции России мне интересен этот момент, потому что у Кучмы и Грызлова, который был в свое время председателем Госдумы России, примерно одинаковый статус, и они очень серьезно к нему относятся. Поэтому я допускаю возможность того, что и Грызлов теперь захочет выйти, но не факт, что его отпустят», — объяснил он.

Напомним, что Леонид Кучма представлял Украину в ТКГ с 2014 года. В 2018 году он сообщил о завершении своей работы в Трехсторонней контактной группе. Однако в июне 2019 года второй президент снова стал во главе украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. А 28 июля Кучма принял решение уйти с поста главы украинской делегации в ТКГ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в первый раз Кучма покидал ТКГ осенью 2018 года, решив «дать поработать другим» после того, как ему исполнилось 80 лет.

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