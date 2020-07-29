Синоптики уточнили, какой будет погода в Украине в последние дни июля

В последние дни июля синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы в западных областях Украины, в остальных регионах установится жара до 35 градусов. Похолодания стоит ожидать после 30 июля.

По прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 29 июля, в западных областях грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый). А в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, температура воздуха до +35.

Такая же погода сохранится и в четверг, 30 июля.

В пятницу, 31 июля, дожди переместятся на восток и юг Украины. Температура воздуха снизится. В северных областях будет +22-+24, на востоке — +26-+28, на юге до+30 градусов.

Напомним, по прогнозам метеорологов, август в Украине будет более жарким, чем обычно. Ожидается, что средняя температура останется в диапазоне +19-+24 градуса. Народные синоптики обещают, что последний месяц лета будет умеренно знойным, с середины третьей декады ночи станут ощутимо холодными.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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