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Украина

В СНБО оценили угрозу российского вторжения с юга

7:33 29 июля 2020
российские военные

В то время, когда в России пройдут учения «Кавказ-2020», Украина проведет свои стратегические командно-штабные учения «в довольно неожиданных местах».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, в Украине трезво оценивают мощь России, поэтому в сопредельных Николаевской и Херсонской областях усилили оборону.

«То, что касается территории Николаевской и Херсонской области, все закрыто плотно. Но мы понимаем, с кем мы можем иметь войну — с Российской Федерацией. Преуменьшать ее силы — большая ошибка», — сказал он.

На вопрос журналиста, будут ли такие учения раздражать Россию, Данилов ответил, что задача украинцев защищать свою страну и не стоит обращать внимание на то, как это оценивают в других странах.

Секретарь СНБО также напомнил о поддержке со стороны международных партнеров Украины, которые участвовали в недавних учениях Sea Breeze-2020.

Известно, что российские учения «Кавказ 2020» запланированы на сентябрь этого года. В них будет задействовано 100−120 тысяч человек, 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и 5 подводных лодок. В Минобороны Украины назвали российские учения элементом давления на Украину.

Напомним, министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина в сентябре проведет свои стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020».

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