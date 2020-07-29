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Украина

Перемирие на Донбассе: в штабе ООС рассказали о провокации боевиков

8:31 29 июля 2020
военный

Режим полного прекращения огня на Донбассе, который вступил в силу с нуля часов 27 июля, соблюдается. Ситуация на фронте остается полностью контролируемой украинскими военнослужащими.

За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано, сообщили в штабе ООС

По информации штаба, за минувшие сутки ВСУ зафиксировали один выстрел из подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Шумы. Выстрел был неприцельным и провокационным, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали.

Потерь среди украинских защитников нет.

«Следует в очередной раз подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не лишают украинских воинов права открывать огонь», — говорится в сообщении.

Это же подтвердили и воины на передовой.

Между тем, по информации общественной организации «Восток SOS», 28 июля в результате обстрела боевиков был ранен мирный житель Марьинки.

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