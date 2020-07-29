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Коронавирус убил уже 1650 украинцев
С начала пандемии в Украине от коронавируса умерли уже 1650 человек. Снова выросло суточное число новых случаев инфицирования COVID-19 — с 912 до 1022.
Данные приведены на интерактивной карте СНБО.
За минувшие сутки в Украине умер 21 человек. Наибольшее число смертей зафиксировано во Львовской и Закарпатской областях — по 4 летальных случая. В 13 областях смертельных случаев не было.
Больше всего заболевших выявили на Львовщине (149), в Киеве (132), Ивано-Франковщине (118).
В Кировоградской области за сутки никто не заболел COVID-19
Напомним, на утро 29 июля в стране подтверждены 67 597 случаев COVID-19. 37 394 пациента выздоровели.48
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