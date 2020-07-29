В большинстве городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября: Степанов сделал важное заявление

С 1 сентября украинские школьники большинства городов и районов должны вернуться за парты. Так считает министр здравоохранения Максим Степанов. Вместе с тем, министр образования Сергей Шкарлет не исключает смешанной формы обучения в школах.

По словам Степанова, позиция Минздрава четкая — дети должны находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно них.

«Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября», — цитирует министра ТСН.

Степанов отметил, что правила пребывания учеников в школах будут несложные.

Напомним, ранее появилась информация, что из-за растущих опасений вспышки коронавируса, учебу в Украине с 1 сентября придется организовывать дистанционно. Киевские власти решили, что до конца карантина обучение в столичных школах будет дистанционным.

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