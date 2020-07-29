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Экс-главарь боевиков "ДНР" на камеру признался, как занимался бандитизмом в Донецке
Бывший сотрудник СБУ Александр Ходаковский, в 2014 году возглавивший батальон боевиков «Восток», ранее признавшийся, что обстреливал Донецк реактивными снарядами, рассказал, как «крышевал» бизнес и занимался бандитизмом.
«Ходаковский рассказал, как заставлял донецких бизнесменов платить ему дань в 2014 году. Водочный завод „Олимп“ платил ему 90 тысяч долларов. Правда, владельца завода это не спасло. Больше года он сидит в российской тюрьме. Россияне отблагодарили за помощь…» — пишет в соцсетях журналист Денис Казанский.
По его словам, один из главарей боевиков «ДНР» открыто признался, что занимался рэкетом. «Помните, как они рассказывали, что это война за идею, никто им ничего не платит. А теперь вот оно как все повернулось!» — констатирует журналист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ходаковский рассказывал, как «защитники Донбасса» убили троих людей ради их автомобиля — машину остановили на одном из блок-постов, а людей отвели в ближайшую посадку и расстреляли в затылок.1
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