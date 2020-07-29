Украина будет по-новому определять страны "красной зоны"

С 1 августа в Украине формирование списка неблагоприятных в связи с пандемией коронавируса стран будет происходить по методам государств Евросоюза.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, Министерство здравоохранения меняет алгоритм определения стран, входящих в «красную зону». С 1 августа список таких стран будет определяться по двум показателям.

Прежде всего, это показатель, если прирост больных в стране за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины.

Еще один показатель — если прирост больных в той или иной стране за последние 14 дней, по сравнению с прошлыми 14 днями, будет более 30 процентов.

«Эти два показателя мы и будем измерять и раз в 7 дней составлять перечень таких стран», — отметил Степанов.

Напомним, Украина расширила перечень стран «красной зоны», в которые вносятся государства с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом. В список вернулись Албания, Болгария и Румыния, в которые часто ездят украинцы. После прибытия из стран «красной зоны» украинцам требуется проходить обсервацию или сдавать тесты на коронавирус.

В «зеленом списке» остались популярные среди украинских туристов Египет, Чехия, Польша, Нидерланды, Греция, Хорватия и другие страны.

А в Германии решили бесплатно тестировать на коронавирус приехавших украинцев.

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