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Украина

Путинский разведчик рассекретил свое присутствие на Донбассе (фото)

10:58 29 июля 2020
Разведчик РФ Зорькин

В InformNapalm, ранее подтвердившем наличие на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы, поставляемых боевикам, идентифицировали разведчика из России, воюющего на стороне боевиков.

Расследователи установили, что Андрей Зорькин с 2015 года служит по контракту в 19-й отдельной мотострелковой бригаде. В социальных сетях он выложил фото, на которое попала надпись «ул. Стратонавтов» сделанная по-украински и продублированная по-английски. Фото было сделано в районе оккупированного Донецка.

Также Зорькин не единожды «светил» в сети фото, на которых присутствуют боевики с символикой «ДНР». В его профиле закреплен пост со снимком от 19 декабря 2019 года, где снят пистолет и вещевой мешок с таким шевроном.

Расследователи выяснили, что одно из его последних воинских званий, подтвержденное фотографиями, — сержант. Андрей Зорькин (27.04.1994) родился в городе Волгодонске Ростовской области. Судя по многим признакам, в том числе фотографиям и татуировке, он проходит службу в разведывательном батальоне или в батальоне специального назначения 19-й ОМСБр, входящей в состав 58-й армии ВС РФ.

«Кроме описанного в этом материале случая с сержантом Андреем Зорькиным, за время войны на Донбассе волонтеры InformNapalm обнаружили доказательства присутствия на украинской территории 21 кадрового военнослужащего из состава 19-й ОМСБр ВС РФ. Наши волонтеры выявляли на Донбассе как отдельных военнослужащих, так и целые их группы, например из состава роты снайперов, а также из роты БПЛА 19-й ОМСБр», — отмечают расследователи и добавляют, что этот случай в очередной раз подтверждает, что Россия продолжает использовать кадровый состав ВС РФ для усиления и контроля подразделений российско-оккупационных войск.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», расследователи опубликовали архивное видео, на котором запечатлена большая колонна российской военной техники, которую перебрасывали для захвата Крыма.

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