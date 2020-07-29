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Путинский разведчик рассекретил свое присутствие на Донбассе (фото)
В InformNapalm, ранее подтвердившем наличие на Донбассе новейших российских систем радиоэлектронной борьбы, поставляемых боевикам, идентифицировали разведчика из России, воюющего на стороне боевиков.
Расследователи установили, что Андрей Зорькин с 2015 года служит по контракту в 19-й отдельной мотострелковой бригаде. В социальных сетях он выложил фото, на которое попала надпись «ул. Стратонавтов» сделанная по-украински и продублированная по-английски. Фото было сделано в районе оккупированного Донецка.
Также Зорькин не единожды «светил» в сети фото, на которых присутствуют боевики с символикой «ДНР». В его профиле закреплен пост со снимком от 19 декабря 2019 года, где снят пистолет и вещевой мешок с таким шевроном.
Расследователи выяснили, что одно из его последних воинских званий, подтвержденное фотографиями, — сержант. Андрей Зорькин (27.04.1994) родился в городе Волгодонске Ростовской области. Судя по многим признакам, в том числе фотографиям и татуировке, он проходит службу в разведывательном батальоне или в батальоне специального назначения 19-й ОМСБр, входящей в состав 58-й армии ВС РФ.
«Кроме описанного в этом материале случая с сержантом Андреем Зорькиным, за время войны на Донбассе волонтеры InformNapalm обнаружили доказательства присутствия на украинской территории 21 кадрового военнослужащего из состава 19-й ОМСБр ВС РФ. Наши волонтеры выявляли на Донбассе как отдельных военнослужащих, так и целые их группы, например из состава роты снайперов, а также из роты БПЛА 19-й ОМСБр», — отмечают расследователи и добавляют, что этот случай в очередной раз подтверждает, что Россия продолжает использовать кадровый состав ВС РФ для усиления и контроля подразделений российско-оккупационных войск.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», расследователи опубликовали архивное видео, на котором запечатлена большая колонна российской военной техники, которую перебрасывали для захвата Крыма.44
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