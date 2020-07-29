Зеленский заявил, что Кравчук может заменить Кучму в ТКГ

После того, как украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по Донбассу покинул Леонид Кучма, ее может возглавить первый президент Украины Леонид Кравчук.

Об этом на брифинге в киевской больнице «Охматдет» заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что на этот пост есть несколько претендентов, один из них — вице-премьер Алексей Резников, который был заместителем главы украинской делегации.

«Скажу честно, мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. И еще несколько кандидатур», — отметил президент.

По его словам, главное, чтобы украинская делегация была командой.

«В ближайшие дни появится официальное подтверждение того или иного человека. В любом случае эти люди, о которых я сказал, они все равно будут в этой группе — или советниками, или руководителями направлений, или вообще руководителем группы», — отметил президент.

Напомним, ранее появилась информация, что представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов тоже может выйти из минского процесса. Он уже выразил недовольство уходом из ТКГ главы украинской делегации Леонида Кучмы, участие которого якобы помогало «избежать эскалации» на Донбассе.

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