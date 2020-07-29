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Украина

«Действия той стороны зависят от России»: Зеленский высказался о прекращении огня на Донбассе

12:33 29 июля 2020
Владимир Зеленский

В среду, 29 июля, в ходе брифинга президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нарушения режима прекращения огня на Донбассе наемниками РФ, которые они производят, несмотря на объявленное перемирие.

«Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы это выполняем стопроцентно. Что касается той стороны — все зависит от РФ, сможет ли она так же все контролировать, и смогут ли они соблюдать те договоренности, которые у нас были. Мы увидим, если та сторона действительно захочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят», — сказал президент.

Он подчеркнул, что существует возможность возобновления боевых действий.

«Мы договорились о прекращении огня? Да. Можем ли мы сказать, что нет каких-либо выстрелов? Нет, они есть. … Если будет осуществляться какая-то серьезная атака и выстрелы, которые выходят из рамок, о которых мы договорились, они будут очень мощно отвечать», — отметил Зеленский.

Ранее президент Украины сказал, кто может заменить Кучму во главе ТКГ.

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