Разумков сказал, будут ли проводиться местные выборы в зоне ООС

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в подконтрольных частях Донецкой и Луганской областях проведут также в прифронтовых населенных пунктах, где будет гарантироваться безопасность.

Об условиях проведения местных выборов вблизи линии разграничения Разумков рассказал на брифинге, прошедшем на КПВВ «Майорск», сообщает Цензор.НЕТ.



«Если мы говорим о подходах военно-гражданских администраций… Если будет возможность, я уверен они будут помогать и делать все возможное, чтобы выборы состоялись, если нет, если это ставит под риск жизнь и здоровье людей, выборы того не стоят», — заявил Разумков.

Он добавил, что является сторонником проведения выборов, если для этого есть хоть малейшая возможность. Но их нельзя проводить для политического пиара.

Ранее сообщалось, что ЦИК приняла решение, как упростить голосование.

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