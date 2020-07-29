27.57 / 27.81 32.04 / 32.57
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Разумков сказал, будут ли проводиться местные выборы в зоне ООС

13:37 29 июля 2020
Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в подконтрольных частях Донецкой и Луганской областях проведут также в прифронтовых населенных пунктах, где будет гарантироваться безопасность.

Об условиях проведения местных выборов вблизи линии разграничения Разумков рассказал на брифинге, прошедшем на КПВВ «Майорск», сообщает Цензор.НЕТ.

«Если мы говорим о подходах военно-гражданских администраций… Если будет возможность, я уверен они будут помогать и делать все возможное, чтобы выборы состоялись, если нет, если это ставит под риск жизнь и здоровье людей, выборы того не стоят», — заявил Разумков.

Он добавил, что является сторонником проведения выборов, если для этого есть хоть малейшая возможность. Но их нельзя проводить для политического пиара.

Ранее сообщалось, что ЦИК приняла решение, как упростить голосование.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

доллары

Так будет ли доллар по 30 гривен: прогноз экспертов

ЛЭП

Постановление НКРЭКУ может привести к энергетической катастрофе на Черниговщине

Подрывники банкоматов

Взрывали банкоматы по всей Украине: в Виннице на горячем задержали серийных грабителей (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер