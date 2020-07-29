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Украина

Роман Говда стал заместителем генпрокурора: что о нем известно

13:40 29 июля 2020
Роман Говда

После назначения прокурором Киева экс-советника главы ОП Андрея Ремака Олега Кипера, ранее исполнявший обязанности руководителя столичной прокуратуры Роман Говда был назначен первым заместителем генпрокурора.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, 29 июля Романа Говду представили коллективу ОГП.

Отмечается, что новый замгенпрокурора работает в органах прокуратуры с августа 2003 года на должностях: помощника прокурора Королевского района Житомира; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела прокуратуры Житомирской области; прокурора, старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела, заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры Украины; прокурора Одесской области; заместителя генерального прокурора Украины; заместителя начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины, прокурора города Киева; начальника управления Офиса Генерального прокурора. 30 апреля 2020 года он был назначен на должность первого заместителя прокурора города Киева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Роман Говда, работавший прокурором Киеве с 2016 года, подал в отставку по собственному желанию в декабре 2019 года.

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