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Украина

«Мне никто ничего не предлагал»: Кравчук отреагировал на идею Зеленского назначить его переговорщиком по Донбассу

13:55 29 июля 2020
Леонид Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук, чью кандидатуру в качестве возможного руководителя группы переговорщиков в Трехсторонней контактной группе по Донбассу назвал действующий глава государства Владимир Зеленский, пока что никаких предложений не получал.

Об этом Леонид Кравчук заявил в комментарии изданию «Апостроф». «Пока мне никто ничего не предлагал», — сказал он и добавил: «Президент назвал мою кандидатуру. Лично мне не назвал. Поэтому когда назовет мне лично, пригласит меня в офис, скажет, я буду думать, принимать решения».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины (1995 — 2004 гг.) Леонид Кучма оставил пост руководителя группы переговорщиков в Минске.

После этого участвующий в переговорах главный редактор «Острова» Сергей Гармаш заявил, что группу может покинуть и представитель России Борис Грызлов, которому тяжело будет разговаривать с украинским вице-премьером Алексеем Резниковым.

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