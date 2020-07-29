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Украина

Куда украинцы могут полететь на отдых во время пандемии: названы страны и условия

14:17 29 июля 2020
Самолет

В Болгарию, которая открыла границы для украинцев, можно ехать отдыхать лишь при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия в страну.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также уточняет, что при путешествии в Турцию и Египет въезд и возвращение в Украину — без ограничений

«Черногория, Албания — 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину, Хорватия — обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов», — уточняет министр и напоминает, что в трех украинских аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения обследования.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», условия для въезда в ту или иную страну можно уточнять на интерактивной карте, подготовленной МИД Украины.

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