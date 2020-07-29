- 14:27 В Украину идет похолодание: синоптик предупредила об изменении погоды
- 14:19 Билла Гейтса возмутили высказывания Илона Маска о коронавирусе
- 14:17 Куда украинцы могут полететь на отдых во время пандемии: названы страны и условия
- 14:10 «Слуга народа» Холодов выдавливает иностранные табачные компании с украинского рынка: в СМИ назвали причину
- 14:06 В Беларуси заявили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК
- 14:01 Месси и Роналду возглавили любопытный антирейтинг
- 13:55 «Мне никто ничего не предлагал»: Кравчук отреагировал на идею Зеленского назначить его переговорщиком по Донбассу
- 13:50 Так будет ли доллар по 30 гривен: прогноз экспертов
- 13:40 Роман Говда стал заместителем генпрокурора: что о нем известно
- 13:37 Разумков сказал, будут ли проводиться местные выборы в зоне ООС
- 13:27 Судимый за убийство и предприниматель: в полиции рассказали о подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве
- 13:10 Постановление НКРЭКУ может привести к энергетической катастрофе на Черниговщине
Куда украинцы могут полететь на отдых во время пандемии: названы страны и условия
В Болгарию, которая открыла границы для украинцев, можно ехать отдыхать лишь при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия в страну.
Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он также уточняет, что при путешествии в Турцию и Египет въезд и возвращение в Украину — без ограничений
«Черногория, Албания — 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину, Хорватия — обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов», — уточняет министр и напоминает, что в трех украинских аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения обследования.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», условия для въезда в ту или иную страну можно уточнять на интерактивной карте, подготовленной МИД Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 747 мм