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Украина

В Украину идет похолодание: синоптик предупредила об изменении погоды

14:27 29 июля 2020
Киев

В четверг, 30 июля, на территорию Украины с севера надвинется холодный фронт. Это заметно понизит температуру воздуха.

Как прогнозирует в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, на севере страны жара ослабеет до +25 градусов. На западе температура будет в пределах от 24 до 28 градусов тепла. На восток и юг похолодание придет 31 июля.

В центральных областях также пока жарко — до 29−33 градусов тепла, несколько прохладней будет только в Винницкой области — от +28 до +29 градусов.

Кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом наиболее вероятны в западных и северных областях Украины, а вечером четверга, 30 июля, они могут быть и в центральной части. На юге, и на Донбассе будет сухая погода.

В Киеве дожди могут пройти вечером в среду и четверг. Похолодание в столице ожидается с 31 июля: температура воздуха составит от 21 до 23 градусов тепла.

Ранее прогнозировались ливни в западных регионах.

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