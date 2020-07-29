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В Украину идет похолодание: синоптик предупредила об изменении погоды
В четверг, 30 июля, на территорию Украины с севера надвинется холодный фронт. Это заметно понизит температуру воздуха.
Как прогнозирует в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, на севере страны жара ослабеет до +25 градусов. На западе температура будет в пределах от 24 до 28 градусов тепла. На восток и юг похолодание придет 31 июля.
В центральных областях также пока жарко — до 29−33 градусов тепла, несколько прохладней будет только в Винницкой области — от +28 до +29 градусов.
Кратковременные грозовые дожди с возможными локальными шквалами, ливнями и градом наиболее вероятны в западных и северных областях Украины, а вечером четверга, 30 июля, они могут быть и в центральной части. На юге, и на Донбассе будет сухая погода.
В Киеве дожди могут пройти вечером в среду и четверг. Похолодание в столице ожидается с 31 июля: температура воздуха составит от 21 до 23 градусов тепла.
Ранее прогнозировались ливни в западных регионах.54
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