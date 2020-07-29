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В Украине увеличили количество TruCAM на дорогах — где будут контролировать скорость
С 29 июля на дорогах Украины увеличилось количество участков, где соблюдение скоростного контролируют при помощи прибора TruCAM, который начали использовать несколько лет назад.
Как сообщает замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, к существующим участкам, на которых контролируют скорость, добавилось 43 новых, а пять существующих были расширены.
«Места измерения — аварийно-опасные участки автодорог и в местах концентрации ДТП, совершенных по причине превышения скорости движения. Всего на дорогах Украины будет работать 116 приборов TruCAM, а измерения будут осуществляться на 252 участках», — сообщает полицейский и публикует карты с обновленной информацией.
По словам Алексея Билошицкого, об использовании прибора водителей предупредят дорожные знаки, а у места фиксации будет стоять полицейский автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 12 июня этого года использовать TruCAM стали еще на 24 трассах — на дороги вывели 115 патрулей со специальной техникой.
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