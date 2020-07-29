27.54 / 27.78 32.04 / 32.55
Киев: +30
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинцы высказались против дистанционного обучения в школах с 1 сентября: названы веские причины

15:48 29 июля 2020
дети

Половина украинцев (49,7%) не поддерживают перевод школьной учебы в дистанционную форму на период пандемии коронавируса. Это выяснили социологи Фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова по итогам всеукраинского опроса населения. До этого президент Владимир Зеленский также указывал на невозможность перевести школы в онлайн-режим.

Как отметили на пресс-конференции авторы опроса, с пониманием к переводу уроков в дистанционную форму отнеслись лишь 32%. Еще около 18% затруднились с ответом.

Идею о переходе на «дистанционку» население воспринимает в штыки по нескольким причинам. Согласно опросу, каждый четвертый (26%) заметил снижение успеваемости школьников. Еще 13% пожаловались на чрезмерную нагрузку на учеников. 22% опрошенных считают, что учителя недостаточно внимательны к детям во время онлайн-занятий.

Не обошлось и без технических проблем. Жители небольших городов (до 50 тыс. человек) жалуются на отсутствие компьютеров и планшетов для занятий. А в целом по Украине около 21% респондентов отметили плохое качество интернета, не позволяющее полноценно учиться на дому.

Опрос проводился с 3 по 9 июля в формате «с глазу на глаз» на дому у респондента. Опрошены 2022 человека старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в правительстве решили, что с 1 сентября в большинстве регионов занятия в школах возобновятся в обычном режиме. Исключением будут районы или города областного значения, попавшие в красную зону.

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Задержание

Задержанные в Беларуси наемники — вагнеровцы: стали известны подробности спецоперации (видео)

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

Любовь Величко

Журналистка Любовь Величко заявила об угрозе для ее жизни: что об этом известно (видео)

в Кирилловке

Ливень затопил базы отдыха в Кирилловке: воду откачивают уже вторые сутки (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер