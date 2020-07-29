Украинцы высказались против дистанционного обучения в школах с 1 сентября: названы веские причины

Половина украинцев (49,7%) не поддерживают перевод школьной учебы в дистанционную форму на период пандемии коронавируса. Это выяснили социологи Фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова по итогам всеукраинского опроса населения. До этого президент Владимир Зеленский также указывал на невозможность перевести школы в онлайн-режим.

Как отметили на пресс-конференции авторы опроса, с пониманием к переводу уроков в дистанционную форму отнеслись лишь 32%. Еще около 18% затруднились с ответом.

Идею о переходе на «дистанционку» население воспринимает в штыки по нескольким причинам. Согласно опросу, каждый четвертый (26%) заметил снижение успеваемости школьников. Еще 13% пожаловались на чрезмерную нагрузку на учеников. 22% опрошенных считают, что учителя недостаточно внимательны к детям во время онлайн-занятий.

Не обошлось и без технических проблем. Жители небольших городов (до 50 тыс. человек) жалуются на отсутствие компьютеров и планшетов для занятий. А в целом по Украине около 21% респондентов отметили плохое качество интернета, не позволяющее полноценно учиться на дому.

Опрос проводился с 3 по 9 июля в формате «с глазу на глаз» на дому у респондента. Опрошены 2022 человека старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в правительстве решили, что с 1 сентября в большинстве регионов занятия в школах возобновятся в обычном режиме. Исключением будут районы или города областного значения, попавшие в красную зону.

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