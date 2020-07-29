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Миссия ОБСЕ не в состоянии проводить мониторинг оккупированной территории Донбасса: Резников назвал причины
СММ ОБСЕ в Украине не имеет необходимого доступа к оккупированной части Донбасса, а ее персонала недостаточно для эффективного контроля за ситуацией в ОРДЛО.
Как сообщает «Укринформ», о проблемах с мониторингом ОРДЛО вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил на вебинаре «Минский процесс: умеренный успех или политический тупик?»
«Могу комментировать это, только ссылаясь на информацию, которую мы получаем во время отчета господина посла Чевика, который на сегодняшний день является одновременно председателем СММ ОБСЕ в Украине и координатором группы по безопасности от ОБСЕ в ТКГ. Господин посол Чевик на постоянной основе на каждом заседании информирует нас о недопущении патрулей ОБСЕ на не подконтрольные правительству Украины территории… В связи с ограничениями с начала пандемии, а также с необходимостью ротации, количество людей, которые на сегодняшний день от СММ ОБСЕ осуществляют мониторинг, меньше тех возможностей, которые СММ ОБСЕ требуются для выполнения оперативных задач. Они не в состоянии сегодня физически передвигаться оперативно по временно оккупированным территориям для того, чтобы осуществлять 100-процентный мониторинг», — подчеркнул Резников.
Он сказал, что все украинские КПВВ открыты, каждое утро туда прибывают патрули СММ ОБСЕ, которые ВСУ готовы пропустить, но их не пропускают боевики. Под предлогом пандемии COVID-19 в ОРДЛО не пропускают также представителей Международного Комитета Красного Креста.
Ранее сообщалось, что Резников дал неоднозначный комментарий по соблюдению перемирия на Донбассе.33
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