- 18:18 В Украине внедрение единого е-билета начнут с метро и железной дороги
- 18:14 Американская торговая палата заявила о давлении на иностранных инвесторов
- 17:47 На трассе Киев — Харьков нашли расстрелянный "Мерседес" с трупом в салоне, — СМИ
- 17:27 Лидеру «Динамо» сделали операцию в одной из клиник Германии
- 17:21 Миссия ОБСЕ не в состоянии проводить мониторинг оккупированной территории Донбасса: Резников назвал причины
- 17:14 Убытки от катастрофических пожаров на Луганщине оценили в 5 миллиардов гривен
- 16:36 Полтавский террорист Скрипник может быть уже мертвым: Геращенко указал на важный момент
- 16:25 В Украине одной из категорий пенсионеров будут ежемесячно доплачивать почти 700 гривен: кому и когда начислят выплаты
- 16:13 У Шмыгаля определились с размером компенсации за невыданные бэби-боксы
- 15:50 Журналистка Любовь Величко заявила об угрозе для ее жизни: что об этом известно
- 15:48 Украинцы высказались против дистанционного обучения в школах с 1 сентября: названы веские причины
- 15:30 Ливень затопил базы отдыха в Кирилловке: воду откачивают уже вторые сутки
В Украине внедрение единого е-билета начнут с метро и железной дороги
В среду, 29 июля, Кабмин одобрил реализацию экспериментального проекта по внедрению услуги по оформлению единого электронного билета. Ранее стал известен срок замены бумажных ученических билетов электронной версией.
Как сообщает Министерство инфраструктуры, услуга будет предоставляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua.
Благодаря новшеству в перспективе удастся объединить все виды транспорта одним электронным билетом. Тогда все услуги при планировании путешествия можно будет получить в одном месте.
«Экспериментальный проект по внедрению е-билета начинаем в столице с единого е-билета на железную дорогу и метро», — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
В одобренном Кабмином постановлении предлагается установить срок реализации проекта до 30 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Украине водители смогут пользоваться электронными правами.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»36
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Украине одной из категорий пенсионеров будут ежемесячно доплачивать почти 700 гривен: кому и когда начислят выплаты
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 746 мм