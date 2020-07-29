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Украина

В Украине внедрение единого е-билета начнут с метро и железной дороги

18:18 29 июля 2020
В метро

В среду, 29 июля, Кабмин одобрил реализацию экспериментального проекта по внедрению услуги по оформлению единого электронного билета. Ранее стал известен срок замены бумажных ученических билетов электронной версией.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, услуга будет предоставляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua.

Благодаря новшеству в перспективе удастся объединить все виды транспорта одним электронным билетом. Тогда все услуги при планировании путешествия можно будет получить в одном месте.

«Экспериментальный проект по внедрению е-билета начинаем в столице с единого е-билета на железную дорогу и метро», — заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В одобренном Кабмином постановлении предлагается установить срок реализации проекта до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Украине водители смогут пользоваться электронными правами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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