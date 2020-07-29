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Украина

Часть задержанных в Беларуси "вагнеровцев" засветилась на Донбассе (фото)

19:07 29 июля 2020
вагнеровцы

Среди задержанных в Беларуси наемников ЧВК «Вагнера» есть те, что участвовали в боевых действиях на Донбассе и внесены в базу сайта «Миротворец» как наемники. Также некоторые задержанные «вагнеровцы» известны как внештатные сотрудники российской ГРУ.

В Минске отчитались о задержании 32 боевиков, прибывших из России. Поселились они в одном из санаториев Минского района и выдали себя нетипичным как для отдыхающих поведением. После задержания наемников президент Беларуси Александр Лукашенко срочно созвал совещание Совета безопасности.

По данным российского сайта «Фонтанка», отряд «вагнеровцев» состоял из 200 человек. Шестеро из задержанных в ночь на 29 июля — Олег Дрыга, Геннадий Фетисов, Максим Кошман, Павел Нижник, Игорь Шеломенцев, Тахир Бахтигараев — фигурируют в базе «Чистилище» сайта «Миротворец». Некоторые попали в базу еще в 2014 году.

Также обнаружился в базе «Миротворца» задержанный россиянин Сергей Щербаков.

Напомним, КГБ Беларуси не ограничилось задержаниями в санатории в Минском районе. Еще одного предполагаемого «вагнеровца» обнаружили и задержали на юге Беларуси.

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