- 20:13 СБУ накрыла склад с нелегальными лекарствами против рака на миллионы гривен
- 20:11 Быть или не быть в ТКГ: Кравчука вызывают в Офис президента
- 20:00 Неделю скрывала симптомы: в Николаеве разгорелся скандал вокруг смерти медработника от коронавируса
- 19:56 Под Харьковом военные вертолетчики устроили учения прямо на людном пляже: в сети негодуют
- 19:38 "Грязные намерения": Лукашенко отреагировал на задержание наемников "Вагнера" под Минском
- 19:28 В Офисе генпрокурора опровергли информацию о пропаже дела о разгоне студентов на Майдане в 2013 году
- 19:24 Жертвой расстрела на трассе Киев — Харьков стал криминальный авторитет
- 19:15 Стало плохо на даче: олимпийский чемпион умер в 65 лет
- 19:07 Часть задержанных в Беларуси "вагнеровцев" засветилась на Донбассе
- 19:03 «Колос» — «Мариуполь»: где смотреть онлайн финал плей-офф за путевку в Лигу Европы
- 18:54 Федине вручили обвинительный акт по делу об угрозах Зеленскому: нардеп ждет президента в суде
- 18:18 В Украине внедрение единого е-билета начнут с метро и железной дороги
Часть задержанных в Беларуси "вагнеровцев" засветилась на Донбассе (фото)
Среди задержанных в Беларуси наемников ЧВК «Вагнера» есть те, что участвовали в боевых действиях на Донбассе и внесены в базу сайта «Миротворец» как наемники. Также некоторые задержанные «вагнеровцы» известны как внештатные сотрудники российской ГРУ.
В Минске отчитались о задержании 32 боевиков, прибывших из России. Поселились они в одном из санаториев Минского района и выдали себя нетипичным как для отдыхающих поведением. После задержания наемников президент Беларуси Александр Лукашенко срочно созвал совещание Совета безопасности.
По данным российского сайта «Фонтанка», отряд «вагнеровцев» состоял из 200 человек. Шестеро из задержанных в ночь на 29 июля — Олег Дрыга, Геннадий Фетисов, Максим Кошман, Павел Нижник, Игорь Шеломенцев, Тахир Бахтигараев — фигурируют в базе «Чистилище» сайта «Миротворец». Некоторые попали в базу еще в 2014 году.
Также обнаружился в базе «Миротворца» задержанный россиянин Сергей Щербаков.
Напомним, КГБ Беларуси не ограничилось задержаниями в санатории в Минском районе. Еще одного предполагаемого «вагнеровца» обнаружили и задержали на юге Беларуси.276
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 746 мм