27.53 / 27.77 32.03 / 32.54
Киев: +31
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Офисе генпрокурора опровергли информацию о пропаже дела о разгоне студентов на Майдане в 2013 году

19:28 29 июля 2020
Разгон студентов

Офис генерального прокурора расследует исчезновение некоторых материалов из дела о разгоне в 2013 году студентов на Майдане Независимости.

Как в Офисе генпрокурора сообщили Українським Новинам, информация об утрате всего дела не соответствует действительности.

«Там отдельные материалы пропали, но не дело. Есть уголовное производство по этому факту. Сами обнаружили», — сказали в Офисе генпрокурора.

Сейчас расследуется уголовное производство по факту утери документов из дела. Источник отметил, что документы исчезли еще полтора года тому назад, но пока не понятно, каким образом это произошло.

«Если бы мы знали, кто виновен в этом, то этот человек уже сидел бы. Смена прокуроров и следователей к этому привела», — отметил источник издания.

Про его словам, отсутствие утерянных материалов не повредит завершению расследования.

Ранее сообщалось, что у Департамента по «делам Майдана» появился новый руководитель.

22

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Следователи на месте происшествия

Жертвой расстрела на трассе Киев — Харьков стал криминальный авторитет

Вертолет

Под Харьковом военные вертолетчики устроили учения прямо на людном пляже: в сети негодуют (видео)

Александр Аксинин

Стало плохо на даче: олимпийский чемпион умер в 65 лет (фото)

Врач готовится к вскрытию

Неделю скрывала симптомы: в Николаеве разгорелся скандал вокруг смерти медработника от коронавируса (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер