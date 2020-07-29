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В Офисе генпрокурора опровергли информацию о пропаже дела о разгоне студентов на Майдане в 2013 году
Офис генерального прокурора расследует исчезновение некоторых материалов из дела о разгоне в 2013 году студентов на Майдане Независимости.
Как в Офисе генпрокурора сообщили Українським Новинам, информация об утрате всего дела не соответствует действительности.
«Там отдельные материалы пропали, но не дело. Есть уголовное производство по этому факту. Сами обнаружили», — сказали в Офисе генпрокурора.
Сейчас расследуется уголовное производство по факту утери документов из дела. Источник отметил, что документы исчезли еще полтора года тому назад, но пока не понятно, каким образом это произошло.
«Если бы мы знали, кто виновен в этом, то этот человек уже сидел бы. Смена прокуроров и следователей к этому привела», — отметил источник издания.
Про его словам, отсутствие утерянных материалов не повредит завершению расследования.
Ранее сообщалось, что у Департамента по «делам Майдана» появился новый руководитель.22
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