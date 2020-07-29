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Украина

Быть или не быть в ТКГ: Кравчука вызывают в Офис президента

20:11 29 июля 2020
кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который может возглавить Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, получил приглашение на 30 июля в Офис президента. Кравчук подозревает, что разговор пойдет о высокой должности в команде переговорщиков.

«Думаю, что это будет завтра. У меня есть информация о том, что меня на 11:30 приглашают в Офис президента. И это будет разговор вокруг этого вопроса», — цитирует Кравчука УНН.

В Офисе президента намекают, что с главой переговорной группы еще не определились. «Президент Украины проводит ряд консультаций… интересуется мнением различных экспертов, сравнивает позиции. Конкретное предложение глава государства сделает кандидату, лучше всего отвечающего требованиям», — говорится в заявлении ОП.

Напомним, 28 июля команду переговорщиков по урегулированию на Донбассе покинул Леонид Кучма. Президент заявил, что пост главы «минской группы» может занять Кравчук. Сам претендент объяснил, что лично с ним назначение пока никто не обсуждал.

Фото leonid-kravchuk.com.ua

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Быть или не быть в ТКГ: Кравчука вызывают в Офис президента

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