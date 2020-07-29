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Коронавирус в КПИ: за сутки заболевание обнаружили еще у 80 курсантов
В Национальном техническом университете «КПИ» им. Игоря Сикорского обнаружены новые случаи коронавируса. По состоянию на 18.00 29 июля заболели еще 82 курсанта и два офицера из Института спецсвязи и защиты информации. Таким образом, по последним данным, заразились 139 человек, что было подтверждено тестами. Ранее сообщалось о 52 заболевших курсантах и трех офицерах.
Как сообщают представители вуза в соцсетях, в общежитии № 12 введен карантинный режим, проведена дезинфекция силами столичных спасательных служб.
На изоляции в общежитии находятся 129 военнослужащих. Те заболевшие, состояние которых не вызывает опасений, лечатся амбулаторно. Десятерых курсантов госпитализировали в столичные больницы № 4 и № 9. Еще пятеро военнослужащих-киевлян лечатся по месту постоянного проживания.
Напомним, в Киеве с начала эпидемии коронавирусную инфекцию выявили почти у восьми тысяч человек.
Фото КПІ ім. Ігоря Сікорського/YouTube
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