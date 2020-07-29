НАБУ готовит подозрение экс-нардепу Грановскому в деле по «Одесскому припортовому заводу»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит подозрение бывшему народному депутату от «Блока Петра Порошенко» Александру Грановскому в деле по «Одесскому припортовому заводу». Об этом сообщил журналист Сергей Гришин на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующие документы.

«В минувший понедельник направил запрос в ОГП, ГБР, НАБУ. Относительно возможной причастности экс-народного депутата Грановского к совершению ряда уголовных преступлений во время его депутатской каденции. В пятницу ответили из ОГП и ГБР. Банальные отписки. Не знаю, какие там сейчас у Александра Михайловича отношения с ГБР, но раньше все было прекрасно. А вот такая широкая, с кучей воды, отписка из ОГП, может подтверждать инсайды, что у Грановского с Венедиктовой уже тоже налажены тесные рабочие отношения», — написал Гришин.

Он подчеркнул, что НАБУ ответ также не предоставило: «НАБУ тоже по сути ответа не дало. Но подтвердило, что были обращения от народных депутатов, должностных лиц, общественных организаций относительно возможного совершения криминальных правонарушений господином Грановским. А больше сказать не могут, потому как необходимо сохранить тайну досудебного расследования. То есть, следственные действия продолжаются. Это была официальная часть».

Гришин также, ссылаясь на свои источники, рассказал, что на прошлой неделе у главы НАБУ Артема Сытника якобы было закрытое совещание с руководством государства.

«Информированные источники сообщают, что на прошлой неделе у руководителя НАБУ Сытника было закрытое совещание с руководством государства. Где, кроме прочего, Артем Сергеевич доложил Зеленскому, что до 15 сентября Грановскому будет вручено подозрение по „Одесскому припортовому заводу“. Так вот история. А вы все спрашиваете, зачем выборы в #208 округе», — резюмировал журналист.

Ранее сообщалось, что Грановский арендовал помещение под штаб в одномандатном округе № 208 (Бахмач, Черниговская область), где в октябре запланированы довыборы в Верховную Раду.

«Несмотря на базовую узнаваемость в Харькове и дружбу с Геннадием Кернесом, плацдармом для возвращения выбран 208 округ, поскольку уже скоро там должны пройти довыборы в Раду. Больше всего участия Грановского сейчас боится команда Ляшко, так как рассчитывали, что выборы пройдут без сюрпризов. Сам Грановский уверяет радикалов, что баллотироваться не будет, усыпляя бдительность „ляшковцев“, но в реальности уже разворачивает штабы в области», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, курировать кампанию будет экс-глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

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