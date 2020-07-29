На бюджет — до пяти заявлений: в Минобразования рассказали о нововведениях вступительной кампании

Вступительная кампания-2020 будет иметь ряд особенностей. Кроме смещенных сроков подачи заявок в вузы, будут расширены льготы для ряда абитуриентов, а также сохранится требование о минимальном балле ВНО на некоторые специальности.

Как было объявлено на брифинге в Минобразования, с 1 августа абитуриенты смогут зарегистрировать электронный кабинет, а с 13 до 22 августа подать заявку в выбранный вуз. На бюджетные места разрешается подавать до пяти заявлений, на контракт число заявок не ограничивается.

Абитуриенты, поступающие в вуз без ВНО через вступительные экзамены или творческий конкурс, должны уже сейчас зарегистрироваться, чтобы сдать экзамены в период с 1 по 12 августа.

Для выпускников с оккупированных территорий или из прифронтовых населенных пунктов вводится так называемая «Квота-2» — особый резерв бюджетных мест. Поступающие смогут подать до пяти заявок и поступать в вуз без ВНО на основе полного общего среднего образования. В этом году образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» созданы еще и при медвузах, вузах Минкультуры и в трех вузах системы МВД.

В нынешней вступительной кампании сохранится практика минимального балла ВНО для прохождения на бюджетное место. Набравшие менее 125 баллов могут рассчитывать только на контракт. На специальности «фармация» и «промышленная фармация» требуется минимум 130 баллов. Для абитуриентов, претендующих на учебу по специальности «право», «публичное управление», «международные отношения», нужно получить не менее 140 баллов. В медвузы на специальности «стоматология», «медицина», «педиатрия» по второму и третьему предметам ВНО балл должен быть не менее 150.

Напомним, в Украине работают горячие линии для уточнения всех вопросов, связанных со вступительной кампанией.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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