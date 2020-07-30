"Страусиное поведение": у Кулебы ответили на возврат РФ ноты по "параду" в Крыму

Возврат российским МИД Украине ее ноты протеста из-за проведения 26 июля во временно оккупированном Севастополе так называемого «военно-морского парада» свидетельствует о «страусином поведении» российской дипломатии.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, передает Укринформ.

«Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 года во временно оккупированном Севастополе так называемого «военно-морского парада» с предложением Украине «избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью России», — говорится в комментарии МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «свыклись мы только с фактом страусиного поведения российской дипломатии — вернуть документ, будто и не было».

В МИД также отметили, что Российская Федерация должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущие и будущие дела относительно России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины.

Ранее сообщалось о том, что Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту протеста в связи с проведением во временно оккупированном Севастополе военного парада по случаю Дня Военно-Морского флота РФ. В ноте указано, что МИД Украины расценивает проведение 26 июля 2020 года без согласования с украинской стороной так называемого «военно-морского парада» подразделений Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права, в т. ч. , многочисленных резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также законодательства Украины.

Отмечается, что циничная организация «парада» оккупационного флота является очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица направил Генеральногму секретарю ООН Антониу Гутерришу официальное письмо, в котором рассказал о проведении так называемого «военно-морского парада» подразделений Черноморского флота РФ во временно оккупированном РФ Севастополе.

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