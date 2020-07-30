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"Страусиное поведение": у Кулебы ответили на возврат РФ ноты по "параду" в Крыму
Возврат российским МИД Украине ее ноты протеста из-за проведения 26 июля во временно оккупированном Севастополе так называемого «военно-морского парада» свидетельствует о «страусином поведении» российской дипломатии.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, передает Укринформ.
«Не удивлены фактом возвращения российским МИД ноты протеста Украины в связи с проведением 26 июля 2020 года во временно оккупированном Севастополе так называемого «военно-морского парада» с предложением Украине «избавиться от иллюзий и свыкнуться с тем фактом, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью России», — говорится в комментарии МИД.
В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «свыклись мы только с фактом страусиного поведения российской дипломатии — вернуть документ, будто и не было».
В МИД также отметили, что Российская Федерация должна привыкнуть к тому, что подобное ее поведение не вредит официальной фиксации очередного правонарушения с целью его включения в текущие и будущие дела относительно России в связи с ее продолжающейся вооруженной агрессией против Украины.
Ранее сообщалось о том, что Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту протеста в связи с проведением во временно оккупированном Севастополе военного парада по случаю Дня Военно-Морского флота РФ. В ноте указано, что МИД Украины расценивает проведение 26 июля 2020 года без согласования с украинской стороной так называемого «военно-морского парада» подразделений Черноморского флота Российской Федерации во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе как очередное нарушение российской стороной норм международного права,
Отмечается, что циничная организация «парада» оккупационного флота является очередной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в украинско-российских отношениях.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (ООН) Сергей Кислица направил Генеральногму секретарю ООН Антониу Гутерришу официальное письмо, в котором рассказал о проведении так называемого «военно-морского парада» подразделений Черноморского флота РФ во временно оккупированном РФ Севастополе.17
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