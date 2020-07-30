27.53 / 27.77 32.03 / 32.54
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус атакует окружение Саакашвили: у заместителя главы Офиса простых решений обнаружили COVID-19

0:55 30 июля 2020
Ольшанский Александр

Коронавирус продолжает поражать представителей украинского политикума: после недавнего сообщения об инфицировании очередного парламентария, появилась информация о том, что COVID-19 заразился Александр Ольшанский, заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

Об этом сообщает издание «Бабель».

Отмечается, что в прошлую среду Ольшанский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию, и с тех пор лечится. Пока информации о его состоянии и течении болезни нет.

Напомним, что ранее коронавирусная инфекция поразила мэра Славянска Вадима Ляха. Из-за этого на самоизоляцию отправились 9 работников городского совета, которые контактировали с ним.

Кроме того, глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив 23 июля получила положительные результаты теста на коронавирус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в середине июня коронавирус подтвердили у нардепа фракции монобольшинства Максима Перебийниса. Перед ним болезнь победили его коллеги — Валерий Божик и Юрий Аристов.

6

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Виталий Кличко

Битва за Киев: как Офис президента собирается «нокаутировать» Виталия Кличко

Следователи на месте происшествия

Жертвой расстрела на трассе Киев — Харьков стал криминальный авторитет

лекарства

СБУ накрыла склад с нелегальными лекарствами против рака на миллионы гривен (фото)

Колонна белорусских войск

После инцидента с "вагнеровцами" Беларусь усиливает границу с Россией: в сети появилось видео переброски войск

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер