Коронавирус продолжает поражать представителей украинского политикума: после недавнего сообщения об инфицировании очередного парламентария, появилась информация о том, что COVID-19 заразился Александр Ольшанский, заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

Об этом сообщает издание «Бабель».

Отмечается, что в прошлую среду Ольшанский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию, и с тех пор лечится. Пока информации о его состоянии и течении болезни нет.

Напомним, что ранее коронавирусная инфекция поразила мэра Славянска Вадима Ляха. Из-за этого на самоизоляцию отправились 9 работников городского совета, которые контактировали с ним.

Кроме того, глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив 23 июля получила положительные результаты теста на коронавирус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в середине июня коронавирус подтвердили у нардепа фракции монобольшинства Максима Перебийниса. Перед ним болезнь победили его коллеги — Валерий Божик и Юрий Аристов.

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