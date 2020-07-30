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Коронавирус атакует окружение Саакашвили: у заместителя главы Офиса простых решений обнаружили COVID-19
Коронавирус продолжает поражать представителей украинского политикума: после недавнего сообщения об инфицировании очередного парламентария, появилась информация о том, что COVID-19 заразился Александр Ольшанский, заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.
Об этом сообщает издание «Бабель».
Отмечается, что в прошлую среду Ольшанский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию, и с тех пор лечится. Пока информации о его состоянии и течении болезни нет.
Напомним, что ранее коронавирусная инфекция поразила мэра Славянска Вадима Ляха. Из-за этого на самоизоляцию отправились 9 работников городского совета, которые контактировали с ним.
Кроме того, глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив 23 июля получила положительные результаты теста на коронавирус.
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