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Украина

Великобританию и США могут привлечь к переговорам по деоккупации Крыма: что об этом известно

1:26 30 июля 2020
Резников Алексей

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, призывающий Запад к пересмотру Минских соглашений, предложил привлечь Великобританию и США как подписантов Будапештского меморандума к переговорному процессу по оккупированным территориям.

Такую идею он высказал в интервью «НВ».

«Я отношусь положительно к этой идее, потому что существует одна история, о которой начали давно забывать. Это Будапештский меморандум, в котором подписантами в том числе являются Соединенные Штаты и Великобритания. Мне кажется, что как серьезные игроки на международной площадке, как стратегические партнеры Украины, было бы хорошо, если бы они могли присоединиться к переговорам и помочь Украине восстановить нашу территориальную целостность и суверенитет в тех пределах, которые признаны международно», — отметил Резников.

Он акцентировал внимание на необходимости создания новой переговорной площадки для обсуждения вопроса Крыма.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о финальном этапе формирования концепции международной платформы «Крым — это Украина». Платформа изначально будет иметь консультативно-совещательный формат с переходом в переговорный. В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что международная площадка по вопросу деоккупации Крыма будет без представителей России.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 27 июля, во время визита в Варшаву глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина желает видеть Польшу в качестве участницы предстоящей международной платформе по деоккупации аннексированного Россией Крыма.

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