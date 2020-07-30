Комплекс зданий вместо палаток: стало известно, какими будут новые КПВВ в Счастье и Золотом

В соответствии с договоренностями в Минске Украина намерена открыть два КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области в течение четырех месяцев.

Также на них планируется создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий, сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, передает пресс-служба Минреинтеграции.

По его словам, сейчас из-за ограничений со стороны пророссийских боевиков, а также отсутствия всех необходимых сооружений часть граждан не может попасть на оккупированную территорию Донбасса и вернуться обратно.

При этом часть услуг оказывается в специальных палатках.

«Мы ожидаем, что за четыре месяца оккупационная администрация все же выполнит свои обязательства по монтажу определенного комплекса зданий, чтобы наши граждане могли зайти на подконтрольную правительству территорию», — отметил Замлинский.

По его словам, на подконтрольной правительству территории вблизи города Золотое уже построен комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан.

По КПВВ вблизи города Счастье рабочая группа должна в ближайшее время определить места обустройства режимной и сервисной территории. Там предусмотрено открыть аптечный пункт, мобильный ЦНАП, юридическую приемную и другие объекты для обслуживания граждан.

Напомним, до недавнего времени КПВВ на линии разграничения работали только в Луганской области, недавно открылся КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока что террористы пропускают только через КПВВ только «избранных», создавая искусственные очереди.

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