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Комплекс зданий вместо палаток: стало известно, какими будут новые КПВВ в Счастье и Золотом
В соответствии с договоренностями в Минске Украина намерена открыть два КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области в течение четырех месяцев.
Также на них планируется создать сервисные центры для обслуживания граждан с неподконтрольных территорий, сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский, передает пресс-служба Минреинтеграции.
По его словам, сейчас из-за ограничений со стороны пророссийских боевиков, а также отсутствия всех необходимых сооружений часть граждан не может попасть на оккупированную территорию Донбасса и вернуться обратно.
При этом часть услуг оказывается в специальных палатках.
«Мы ожидаем, что за четыре месяца оккупационная администрация все же выполнит свои обязательства по монтажу определенного комплекса зданий, чтобы наши граждане могли зайти на подконтрольную правительству территорию», — отметил Замлинский.
По его словам, на подконтрольной правительству территории вблизи города Золотое уже построен комплекс сооружений для пропуска и сервисного обслуживания граждан.
По КПВВ вблизи города Счастье рабочая группа должна в ближайшее время определить места обустройства режимной и сервисной территории. Там предусмотрено открыть аптечный пункт, мобильный ЦНАП, юридическую приемную и другие объекты для обслуживания граждан.
Напомним, до недавнего времени КПВВ на линии разграничения работали только в Луганской области, недавно открылся КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области.
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