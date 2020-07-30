Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос заявил, что Киев рассматривает возможность подачи запроса на выдачу уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с сотрудниками частной военной компании Вагнера.

Об этом он сообщил в среду в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

По словам Кривоноса, он уже обращался с этим вопросом в МИД Украины.

«А не рассмотреть ли нам такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции? Этот вопрос обсуждается, каким образом (это сделать). Это было бы неплохо», — сказал Кривонос.

Он считает, что «это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений».

Кроме того, такой шаг помог бы «отбить желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против Украины».

По данным белорусской стороны, в ночь на среду в санатории под Минском были задержаны 32 человека, которых называют сотрудниками частной военной компании «Вагнер». Еще один человек был задержан на юге Беларуси. В отношении задержанных ведется проверка. Имена части из 33 задержанных в Беларуси числятся в украинской базе «Миротворец» как участники военного конфликта на Донбассе на стороне боевиков так называемых «народных республик».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Министерство иностранных дел Беларуси вызовет посла Украины в связи с задержанием 33 российских граждан в стране. Возможно, во время встречи и будут проведены консультации относительно вероятной выдачи нашей стране воевавших на стороне террористов наемников.

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