В Тернопольской области мужчина в третий раз заболел коронавирусом

В Тернопольской области произошел случай, который доказывает, что выводы ученых из Южной Кореи о том, что новым коронавирусом нельзя заразиться повторно, нуждаются в значительной корректировке.

Так, во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук заявил, что один из жителей области, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.

Об этом пишет местный сайт «Тернополяне».

«В области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19. Есть больной, заболевший уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже если кто переболел коронавирусной инфекцией, это не защищает его от повторного заболевания», — сказал Богайчук.

По его словам, на сегодняшний день в области наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19, поскольку люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения карантинных мероприятий.

Так, на Тернопольщине продолжают болеть опасным недугом 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 — на кислородной маске, 17 — на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии. Загруженность коек больными COVID-19 в медицинских учреждениях первой волны — 26,7%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро 29 июля в Украине зафиксировано 67 597 случаев COVID-19, из них — 1650 летальные.

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