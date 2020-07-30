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Похолодает не везде: синоптики уточнили прогноз погоды до конца рабочей недели
В четверг, 30 июля, на всей территории Украины ожидается ощутимое похолодание, которое спровоцирует северный циклон Dana. По информации Украинского гидрометцентра, грозовые дожди возможны в Винницкой и Черновицкой областях, Черкасской и Кировоградской областях, а также на Харьковщине, Полтавщине и Сумщине.
Температура воздуха в этих регионах не поднимется выше +28 градусов, а тем временем на Харьковщине жара достигнет 31 градуса.
Несколько выше (до +33-+34 градусов) будет температура в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, где накануне после ливня ушел под воду популярный курорт Кирилловка.
В последний рабочий день недели, 31 июля, еще больше похолодает. В Киеве температура воздуха снизится до 24 градусов, а на Волыни и Львовщине будет еще свежее — до 23.
На юге Украины по-прежнему ожидаются грозовые дожди, однако существенного снижения температуры можно не опасаться.
Напомним, в Украинском Гидрометцентре обещают, что после дождливого июля август будет более жарким, чем обычно.
Фото http://cherkasy.net5
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