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Как будут работать школы с 1 сентября: озвучены три сценария

7:43 30 июля 2020
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Министерства здравоохранения и образования определились с вариантами организации учебного процесса в школах с 1 сентября 2020 года в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Украине и в мире.

Так, решено, что традиционный образовательный процесс в учебных заведениях будет запрещен только в «красной» зоне, сообщает Слово і діло, а на территории регионов с «оранжевым» уровнем опасности будет запрещено посещать учебные заведения в группах более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования.

«Подавляющее большинство соискателей образования 1 сентября традиционно пойдут в учебные заведения. Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений. Органы управления образованием, руководители учебных заведений получат подробные алгоритмы и разъяснения относительно возможных действий и решений в условиях адаптивного карантина», — заявил министр образования Сергей Шкарлет.

На данный момент остается открытым лишь вопрос об обязательном ношении масок детьми в классах.

Остальные ограничения уже известны:

  • соблюдение социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты (при определенных условиях);
  • отмена массовых мероприятий и экскурсий;
  • проведение собрания педколлективов в дистанционной форме;
  • предотвращение скопления большого количества людей;
  • разграничение потоков школьников в зависимости от их возраста;
  • проведение отдельных видов занятий на свежем воздухе.

Для младшей школы полностью дистанционная форма обучения признана неприемлемой.

Лицам из группы риска (с хроническими или легочными заболеваниями, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом и т. д.) рекомендуется перейти на экстернат или дистанционное обучение.

В случае необходимости учебные заведения будут закрывать на карантин на 14 или 7 дней (окончательное решение еще не принято).

Также на данный момент известно, что еженедельного тестирования педагогического коллектива на COVID-19, скорее всего, не будет.

Напомним, накануне социологи выяснили, что половина украинцев (49,7%) не поддерживают перевод школьной учебы в дистанционную форму на период пандемии коронавируса.

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