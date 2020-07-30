Ни дня без выстрелов: в штабе ООС отчитались о ситуации на Донбассе

За минувшие сутки, 29 июля, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня — российско-террористические войска произвели выстрел из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Новолуганское. Об этом сообщил пресс-центр Штаба Операции объединенных сил. Напомним, аналогичную провокацию боевики устроили и 28 июля — в районе населенного пункта Шумы.

Тем не менее, по информации украинских военных, выстрел был неприцельным и ответный огонь не открывался.

30 июля также зафиксирован один обстрел. Вблизи Новотошковского боевики применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Тем временем подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил продолжили размирование территории — за минувшие сутки они обследовали площадь в 5 га.

Напомним, в Украине считают, что нарушение режима прекращения огня может стоить России новых санкций.

Фото 24news

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