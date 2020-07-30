- 08:48 Украинская красавица-чемпионка станет полицейской
- 08:35 Бывшую дачу Януковича на берегу моря превратили в военную базу
- 08:30 Дмитрий Разумков: «Не вижу сегодня смысла обсуждать тему моих президентских амбиций»
- 08:23 Меган Маркл заплатит 90 тысяч долларов судебных издержек, проиграв первый раунд битвы с прессой
- 08:22 Представление Мирчи Луческу в «Динамо»: онлайн-видеотрансляция
- 08:10 Ни дня без выстрелов: в штабе ООС отчитались о ситуации на Донбассе
- 07:43 Как будут работать школы с 1 сентября: озвучены три сценария
- 07:29 Почему нельзя тереть глаза: отвечает врач-офтальмолог
- 07:16 Похолодает не везде: синоптики уточнили прогноз погоды до конца рабочей недели
- 06:50 В Беларуси задержали экс-политтехнолога Собчак и Обамы, работавшего на мужа Тихановской
- 05:46 В Венгрии заявили о готовности поддержать расширение санкций Евросоюза против РФ
- 05:26 В Тернопольской области мужчина в третий раз заболел коронавирусом
Ни дня без выстрелов: в штабе ООС отчитались о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки, 29 июля, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня — российско-террористические войска произвели выстрел из подствольного гранатомета в районе населенного пункта Новолуганское. Об этом сообщил пресс-центр Штаба Операции объединенных сил. Напомним, аналогичную провокацию боевики устроили и 28 июля — в районе населенного пункта Шумы.
Тем не менее, по информации украинских военных, выстрел был неприцельным и ответный огонь не открывался.
30 июля также зафиксирован один обстрел. Вблизи Новотошковского боевики применили подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Украинские военные огонь в ответ не открывали.
Тем временем подразделения ГСЧС из состава Объединенных сил продолжили размирование территории — за минувшие сутки они обследовали площадь в 5 га.
Напомним, в Украине считают, что нарушение режима прекращения огня может стоить России новых санкций.
Фото 24news59
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…
Ветер: 1 м/с С
Давление: 748 мм