Бывшую дачу Януковича на берегу моря превратили в военную базу (видео)

Так называемую «дачу Януковича» в поселке Урзуф на побережье Азовского моря в Донецкой области превратили в военную базу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сейчас на подоконнике бывшего дачного комплекса стоят солдатские берцы, во дворе — ящики из-под боеприпасов, а возле бывшего гаража президента-беглеца — танки.

Остались на территории сосны, среди которых Янукович прогуливался. Тем не менее военные шутят, что сейчас о бывшем президенте на его даче напоминают только столы.

Напомним, в России рассказали, где сейчас живут Янукович и бывшие чиновники из его окружения.



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